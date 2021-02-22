У російському місті Каспійськ (Дагестан) двоє учнів другого класу потрапили в лікарню після гри з популярної соцмережі TikTok.
Про це повідомляє Телеграм-канал Mash, публікуючи відповідне відео.
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Як повідомляється, другокласники грали в "підсічки" з семикласниками. Суть гри полягає в тому, що двоє людей стоять з боків, один посередині, його просять високо підстрибнути і роблять в цей момент "підсічку" - по обох ногах. Гравець падає, сильно вдаряючись об землю.
"Обидва другокласники зараз у лікарні. У одного - струс мозку, в іншого - пошкоджена нога і перелом стегна зі зміщенням кісток", - йдеться в повідомленні.
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