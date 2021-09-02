Конфлікт між росіянами стався посеред вулиці на День знань – 1 вересня.

Російський солдат побив військових комендантів Південно-Сахалінської частини Росії.

Як свідчать відзняті очевидцями кадри, конфлікт між росіянами стався посеред вулиці на День знань – 1 вересня.

Інспектори взводу воєнної поліції військової комендатури обласного центру зупинили солдата для перевірки документів.

Солдат потягав комендантів за коміри, вдарив їх у пах та вибивав документи, цілився ногою в голову, але його зупинили перехожі. У бік чоловіків хлопець встиг крикнути лайливі слова.

В мережі пишуть, зазначає АСТВ, що солдат, імовірно, покинув військову частину самовільно, але вирішив, що підстав його затримувати не було.

Деталі події уточнюються. ЗМІ припускають, що проти солдата відкриють справу за статтями про застосування насильства щодо представника влади та образу представника влади.

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Автор: Іван Бойко