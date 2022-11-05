У підозрюваного нібито було поранення.

Підозрюваним у підпалі нічного клубу "Полігон" в російській Костромі став 23-річний Станіслав Іонкін - окупант, який повернувся з України після поранення.

Як пише російський Телеграм-канал "База", Іонкін отримав поранення 22 серпня. За словами рідних, окупант з іншими росіянами перевозив боєприпаси, коли почався обстріл. Загарбника викинуло з машини, і він зламав ногу. Іонкіна відправили до шпиталю в Астраханській області, а потім він повернувся до Костромської області.

"Довгий час Станіслав перебував на лікарняному та на початку листопада вирушив знову до військової частини для проходження медкомісії. Вчора ввечері він зателефонував рідним і сказав, що в нього все добре. Судячи з усього, після розмови з ними Іонкін вирушив до нічного клубу при кафе "Полігон", де й улаштував феєрверк, що призвів до пожежі", - пише канал.

Відео дня

За даними пропагандистських російських ЗМІ, Іонкін визнав свою провину. Тим часом в мережі активно поширюють відео з нічного клубу, у якому вирувала пожежа. На кадрах чутно, що відвідувачі у паніці намагаються вибратися з будівлі.

Пожежа у "Полігоні"

В ніч на 5 жовтня у російській Костромі сталася пожежа у кафе "Полігон", яке знаходиться на вул. Нікітській, спочатку стало відомо про загибель семи осіб.

За фактом пожежі почато провадження за ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу Росії (Заподіяння смерті з необережності двом чи більше особам).

У "Полігоні" під час пожежі працювали лише три евакуаційні виходи, а ще чотири були замкнені. Директора закладу під час події в закладі не було.

Наразі в МНС РФ підтвердили загибель 15 осіб.

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