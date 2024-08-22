При цьому російський чиновник не уточнив, скільки всього людей перебувало на борту знищеного порома.

Врятовано чотирьох членів екіпажу залізничного порома з паливом, що затонув у російському порту "Кавказ".

За даними губернатора Краснодарського краю РФ Веніаміна Кондратьєва, моряки з "Конро Трейдер" опинилися за бортом. "Зараз головне завдання - врятувати інших людей з команди порома і вжити заходів для усунення наслідків, щоб не допустити екологічної шкоди акваторії моря", - написав про плани Кондратьєв у телеграм-каналі.

При цьому російський чиновник не уточнив, скільки всього людей перебувало на борту знищеного порома. Однак раніше повідомлялося, що на момент удару на судні було п'ятеро людей і про їхню долю нічого не відомо.

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Удар по російському порту "Кавказ"

22 серпня в окупованому Криму оголосили повітряну тривогу. В цей же час на Кубані з'явився стовп диму. Кримські пабліки писали, що пожежа могла виникнути в районі порту "Кавказ" на Таманському півострові.

Пізніше російська влада підтвердила атаку на порт "Кавказ" і повідомила про влучання в пором "Конро Трейдер", який на момент удару був завантажений цистернами з паливом. За деякими даними, під час удару на поромі було 30 цистерн із паливом. Для гасіння порома в порту "Кавказ" залучили пожежний поїзд.

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