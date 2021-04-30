Візи припинять видавати 12 травня / фото sepositphotos
Американське посольство в Москві припинить видавати візи росіянам.
Читайте такожУ Росії блогер загинув на зйомках відео для TikTok (фото 18+)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Все - через рішення російської влади додати США до переліку "недружніх країн", посольствам яких заборонено наймати на роботу росіян.
Посольство буде змушене скоротити кількість персоналу на 75%, тому вже 12 травня припинить видавати неімміграційні та недипломатичні візи росіянам.
Виняток складуть тільки екстрені випадки.
Американське посольство в Москві припинить видавати візи росіянам
Що цьому передувало
- Раніше стало відомо, що російська влада формує список "недружніх" країн, які не зможуть наймати на роботу в дипломатичні місії співробітників з Росії.
- Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що в цьому списку вже фігурують США.
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