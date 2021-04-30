Раніше США потрапили в список "недружніх" країн Росії.

Американське посольство в Москві припинить видавати візи росіянам.

Читайте такожУ Росії блогер загинув на зйомках відео для TikTok (фото 18+)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Все - через рішення російської влади додати США до переліку "недружніх країн", посольствам яких заборонено наймати на роботу росіян.

Посольство буде змушене скоротити кількість персоналу на 75%, тому вже 12 травня припинить видавати неімміграційні та недипломатичні візи росіянам.

Виняток складуть тільки екстрені випадки.

Що цьому передувало

Раніше стало відомо, що російська влада формує список "недружніх" країн, які не зможуть наймати на роботу в дипломатичні місії співробітників з Росії.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що в цьому списку вже фігурують США.

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Автор: Людмила Жерновська