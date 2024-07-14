За його словами, це будуть дії у відповідь на розміщення американських ракет у Німеччині.

Росія націлиться на столиці країн Європи у відповідь на розміщення нових ракет США.

Про це заявив прессекретар правителя РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

"Це ж завжди була така парадоксальна ситуація. США розміщували такі ракети. Різного виду ракети різної дальності, але традиційно спрямовані на нашу країну. Наша країна, відповідно, як цілі визначала для наших ракет ці європейські точки. І складається парадоксальна ситуація", - заявив Пєсков. Відео дня

Коментуючи плани розміщення американських далекобійних ракет в Німеччині, Пєсков також заявив, що Європа перебуває у прицілі російських ракет, а РФ - у прицілі американських ракет, які перебувають у Європі".

"Ми вже це проходили. Це вже все було. Ми маємо потенціал, щоб стримувати ці ракети. Але потенційною жертвою є столиці цих держав... Європа зараз тріщить по швах. Для Європи зараз не найкращий час. У різних конфігураціях повторення історії неминуче", - заявив Пєсков.

Що передувало

Раніше Білий дім заявив, що з 2026 року в Німеччині вперше із закінчення холодної війни розмістять американські крилаті ракети "Томагавк", зенітні ракети SM-6 та нову гіперзвукову зброю. Дальність дії крилатих ракет США становить до 2500 км - теоретично вони можуть долетіти до Москви.

Інші погрози росіян

Нагадаємо, заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що знайшов "докази участі Заходу у війні проти Росії". За його словами, Україна нібито оголосила, що "погоджувала будь-які удари по всьому російському, наприклад по Криму".

Він вважає, що це юридично значущий доказ "співучасті Заходу у війні проти Росії на боці держави Степана Бандери". Медведєв також пригрозив країнам НАТО і додав, що "пророцтво апокаліпсису все ближче".

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