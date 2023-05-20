Засновник ПВК "Вагнер" стверджує, що його найманці особливо ефективно впоралися із завданням, попри "зрадництва".

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин після свого інформаційної "атаки" про те, що сьогодні найманцям вдалося остаточно "взяти" Бахмут, уточнив деталі.

За його словами, "вагнерівці" впоралися з поставленим завданням куди меншими силами, ніж передбачалося спочатку. У своєму Telegram колишній кухар Путіна вказав, що тепер "йому про це можна говорити".

"ПВК "Вагнер" повинна була бути в 23 рази більше за чисельністю, озброєння повинно було бути в 27 разів більше за кількістю, а снарядів нам видавали 11,5%", - заявив він.

Також не обійшлося без словесних "реверансів" щодо Міноборони Росії, з яким у нього виник конфлікт: "Це абсолютно точні, вивірені цифри, згідно з усіма наказами Генерального штабу. Робіть висновки: наша ефективність і зрада, яка йшла навколо нас", - вказав прислужник Путіна.

В Україні "розкрили" брехню Пригожина про Бахмут

Нагадаємо, що сьогодні засновник ПВК "Вагнер" показався на тлі руїн Бахмуту з повідомленням про те, що найманцям вдалося "вибити" звідти ЗСУ. Пригожин у відповідному зверненні зазначив, що спецоперація по Бахмуту тривала 12 годин та насмішив "головного" терориста Росії Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Пізніше його брехню викрив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він звернув увагу на те, що Пригожин опублікував ролик про Бахмут в невідповідний час доби, і що якби місто дійсно взяли - Пригожин не упустив би можливості похвалитися тим місце, звідки "вагнерівці" вибили ЗСУ.

Йдеться про район "Літак", який, за даними Міноборони України, все ще під захистом наших військових. Військове командування спростувало слова Пригожина про те, що ЗСУ вийшли з Бахмута.

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