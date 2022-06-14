Жінка зауважила, що її чоловіка-загарбника немає вже понад два місяці.

Вдові російського окупанта, який воював в Україні, подарували гречку, цукор та вівсянку. Вона зазначає, що чоловіка нема вже понад два місяці.

"Подарунок" до дня Росії жінка показала на відео, яке опублікував Telegram-канал Pravda Gerashchenko.

"Це щоб ви розуміли, чоловіка немає вже два місяці. І вони привітали зі святом. Масло, борошна трошки, гречка, цукор та вівсяночка", – обурюється жінка.

Крім того, в пакет поклали вітальну листівку, але росіянка і їй не зраділа. Вона зауважила, що з усього цього може спекти пиріжки, а також "подякувала" за такі "щедрі дарунки".

Раніше в СБУ опублікували перехоплення розмов, як російські окупанти обговорюють способи, як втекти з війни в Україні. Зокрема, загарбники розглядають варіанти імітації бойових поранень.

Згодом ЗМІ повідомили, щоб поповнити лави своєї армії, Росія викрадає власних громадян. Так, троє росіян влаштувалися на роботу в компанію, що займається гірничодобувною, нафтовою і газовою промисловістю.

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