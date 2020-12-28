Мешканка Тюмені намагалася продати свою малолітню доньку в сексуальне рабство за один мільйон рублів.
Читайте такожУ Росії підлітки зґвалтували та вбили виховательку дитячого садкаПро це повідомляється на сайті ГСУ СК Росії.
За версією слідства, в листопаді жінка розмістила в інтернеті інформацію про продаж своєї малолітньої дочки в рабство з наданням сексуальних послуг.
За продаж дитини вона зажадала 1 млн рублів.
Після цього жінка привезла дитину в Москву, щоб провести "угоду" в одному з готелів міста. Після отримання грошей і передачі дитини покупцеві поліцейські її затримали.
За фактом події порушено кримінальну справу за статтею "Продаж неповнолітнього, який свідомо для винного знаходиться в безпорадному стані".
Вам може бути цікаво
- У Києві викрили масштабну схему продажу дітей за кордон під прикриттям сурогатного материнства (фото, відео)
- За спробу продати своє немовля львівську студентку посадили на п'ять років (відео)
- "Друг шукає незайману": з'явилося листування работорговця зі школяркою з Москви (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram