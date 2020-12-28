За продаж дитини жінка зажадала 1 мільйон рублів.

Мешканка Тюмені намагалася продати свою малолітню доньку в сексуальне рабство за один мільйон рублів.

Читайте такожУ Росії підлітки зґвалтували та вбили виховательку дитячого садкаПро це повідомляється на сайті ГСУ СК Росії.

За версією слідства, в листопаді жінка розмістила в інтернеті інформацію про продаж своєї малолітньої дочки в рабство з наданням сексуальних послуг.

За продаж дитини вона зажадала 1 млн рублів.

Після цього жінка привезла дитину в Москву, щоб провести "угоду" в одному з готелів міста. Після отримання грошей і передачі дитини покупцеві поліцейські її затримали.

За фактом події порушено кримінальну справу за статтею "Продаж неповнолітнього, який свідомо для винного знаходиться в безпорадному стані".

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН