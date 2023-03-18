Священник послідовно готує прихожан до програшу РФ.

Попи РПЦ вже готують прихожан до поразки Росії на полі, завляючи про технологічну безпорадність армії окупанти перед Збройними силами України.

Як повідомляє Телеграм-канал "Ищи своих", священник з окупованих Ровеньок Луганської області скаржиться, що у ЗС РФ немає боєприпасів, обмундирування, нестача всього і взагалі весь світ проти них і нічого не можна зробити.

"Не підвезли боєприпаси, нема обмундирування, у всьому недостача... Пізно опам'яталися, пізно схопилися. Армія противника краще озброєна. Проти нас увесь світ, увесь технологічний світ. Всі проти нас ополчилися. Що ми можемо проти них зробити? Нічого", - сказав піп.

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Російські попи: останні скандали

Священники РПЦ нерідко потрапляють у скандальні інциденти. Зокрема, кілька місяців тому в Іркутській області РФ священник "здав" Федеральній службі безпеки депутата через те, що той поставив у церкві свічку за Україну, а у Бєлгородській області РФ священник під час похорону погрожував людям "набити пику кадилом".

А зовсім нещодавно в російському Омську затримали священника-педофіла. Його жертвою став школяр.

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