Путін під час зустрічі з губернатором Іркутської області Ігорем Кобзєвим запропонував "передати привіт" ліквідованим російським військовим.

Президент Російської Федерації Володимир Путін попросив передати "Привіт їм усім", після того, як йому розповіли про ліквідованих в Україні російських солдатів. Це сталося на зустрічі з губернатором Іркутської області Ігорем Кобзєвим.

"У нас 192 іркутянина нагороджені державними нагородами - орденами, медалями. З них наймолодший, Герой Росії, - це рядовий Едуард Дьяконов, який загинув у Маріуполі в березні минулого року, він закрив своїм тілом гранату, тим самим врятував своїх однополчан. Це дуже цінно для нас, для нас вони всі герої, вони в нашій пам'яті, в нашому серці", - сказав Кобзєв.

"Привіт їм усім передавайте", - відповів Путін.

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Втрати РФ в Україні - деталі

За минулу добу українські військові ліквідували ще 710 російських окупантів та майже 40 одиниць ворожої артилерії. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 239 010 осіб.

На кількох східних напрямках українські військові продовжують оборонятися і наступати. Зокрема, за минулу добу знищено 114 російських окупантів та поранено ще майже 300.

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