Рух машин відбувається по трасі М4 (пролягає в сторону столиці РФ).

Колону техніки найманців ЧВК "Вагнер" в четвер, 13 липня, знову помітили на шляху до Москви. Нагадаємо, що востаннє Росія захвилювалася через рух техніки "вагнерівців" під час невдалого бунту Євгена Пригожина.

Відповідний ролик опублікував телеграм-канал NEXTA Live. Зі свого боку український журналіст Андрій Цаплієнко вказує, що техніка їде по російській трасі М4 - в бік столиці РФ. Колону машин "вагнерівців" супроводжує поліція.

"Цього разу без важкої техніки. І в супроводі поліції. Ймовірно, передислокація з польових таборів в невідомі, поки що, місця", - вказав він.

Росія "захвилювалася" через техніку Пригожина - подробиці

Нагадаємо, востаннє велику колону техніки ЧВК "Вагнер" на шляху до Москви помітили 24 червня - на другий день початку заколоту засновника організації Євгена Пригожина.

Тоді колону зафільмували на камеру в Нижегородській області. Також 25 червня стало відомо, що ЧВК "Вагнер" передислокували напередодні приблизно 4 колони техніки до столиці РФ через Воронезьку область. Відповідне відео також поширювали російські телеграм-канали заднім числом.

Нагадаємо, що бунт "вагнерівців" завершився ввечері 24 червня - тоді Пригожин неочікувано розвернув колони та втік до Білорусі. Про це він домовився з лідером Республіки Олександром Лукашенком за згоди Путіна. Наразі експерти дискутують про те, що саме виторгував для себе Пригожин за неочікувану зміни планів щодо захоплення Москви.

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