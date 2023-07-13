Колону техніки найманців ЧВК "Вагнер" в четвер, 13 липня, знову помітили на шляху до Москви. Нагадаємо, що востаннє Росія захвилювалася через рух техніки "вагнерівців" під час невдалого бунту Євгена Пригожина.
Відповідний ролик опублікував телеграм-канал NEXTA Live. Зі свого боку український журналіст Андрій Цаплієнко вказує, що техніка їде по російській трасі М4 - в бік столиці РФ. Колону машин "вагнерівців" супроводжує поліція.
"Цього разу без важкої техніки. І в супроводі поліції. Ймовірно, передислокація з польових таборів в невідомі, поки що, місця", - вказав він.
Росія "захвилювалася" через техніку Пригожина - подробиці
Нагадаємо, востаннє велику колону техніки ЧВК "Вагнер" на шляху до Москви помітили 24 червня - на другий день початку заколоту засновника організації Євгена Пригожина.
Тоді колону зафільмували на камеру в Нижегородській області. Також 25 червня стало відомо, що ЧВК "Вагнер" передислокували напередодні приблизно 4 колони техніки до столиці РФ через Воронезьку область. Відповідне відео також поширювали російські телеграм-канали заднім числом.
Нагадаємо, що бунт "вагнерівців" завершився ввечері 24 червня - тоді Пригожин неочікувано розвернув колони та втік до Білорусі. Про це він домовився з лідером Республіки Олександром Лукашенком за згоди Путіна. Наразі експерти дискутують про те, що саме виторгував для себе Пригожин за неочікувану зміни планів щодо захоплення Москви.