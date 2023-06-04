Прес-секретар російського лідера поділився деякими моментами "внутрішньої кухні".

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков поділився інсайдом про те, що робить Путін в моменти чергової "бавовни" в Росії: коли йому доповідають, що над Москвою літають невідомі БПЛА.

Про це помічник Путіна розповів у коментарі для росЗМІ. За його словами, лідер РФ майже весь час "пильнує на посаді" й оперативно отримує звіти про ситуацію від Міноборони та МНС.

"Це були постійні доповіді, оскільки інформація оновлювалася дуже швидко, то це були постійні передзвони, ну потім були відповідні вказівки глави держави, накази, і так далі", - вказав Пєсков.

На зустрічне запитання журналіста про те, як саме Путіну доповідають про подібні атаки посеред ночі, Пєсков заявив, що "це вже внутрішня кухня".

За його словами, темі війни в Україні Путін приділяє стільки часу, скільки необхідно, щоб здійснювати загальне керівництво.

Невідомі БПЛА атакували Кремль - основне

Нагадаємо, що 3 травня група БПЛА невідомого походження залетіла до Москви, атакувавши Кремль. Тоді було пошкоджено дах однієї з будівель комплексу адміністрації Путіна.

У РФ заявили, що таким чином українські спецслужби спробували ліквідувати Путіна. Однак президент України Зеленський повідомив, що Київ непричетний до атаки.

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович вказав, що Україні невигідно провокувати ескалацію на полі бою, тому, найімовірніше, ця була провокація з боку Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: