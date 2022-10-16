Одна справа - це "київський режим", а інша справа - це потенціал НАТО. Це додаткове навантаження, поскаржився прес-секретар Путіна.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нібито втручання НАТО у війну "істотно ускладнює ситуацію".

Про це він заявив в ефірі пропагандистського каналу "Росія-1".

У цьому контексті в Кремлі натякнули на продовження мобілізації.

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"НАТО де-факто вже влізла в "український конфлікт". Але це жодним чином не впливає на наші всі цілі і наміри, тобто "операція" триває і вона буде доведена до кінця", - сказав він.

"Допомога" НАТО Україні істотно ускладнює ситуацію, але потенціал РФ нібито дозволяє продовжувати війну і в цих умовах, додав прес-секретар Путіна.

"Це вимагає, напевно, нашої такої внутрішньої економічної та іншої мобілізації. Одна справа - "це київський режим", а інша справа - це потенціал НАТО. Це додаткове навантаження. Але наш потенціал дозволяє продовжувати в цих умовах "операцію", - заявив Пєсков.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін у відповідь на поразку своїх військ під Харковом і діри, що утворилась на північно-східній ділянці фронту, оголосив часткову мобілізацію в Росії.

У Міноборони РФ планували призвати до 300 тисяч російських військовослужбовців. Але коли в ЗМІ почала з'являтися інформація, що новобранців перекидають без підготовки на передову, мобілізація сповільнилася.

Крім того, російські чоловіки в перші дні часткової мобілізації масово покидали РФ, виїжджаючи до Грузії, Казахстану і т. д.

На думку західних експертів, хід примусової мобілізації тимчасово призупинять, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову.

Раніше ті ж аналітики відзначали, що в рамках осіннього призову до боїв проти ЗСУ окупанти можуть примусово залучити мешканців Херсонської та Запорізької областей.

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