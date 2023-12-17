Москва планує випробувати всього сім ракет.

Російська влада в 2024 році має намір провести випробування семи міжконтинентальних балістичних ракет. Москва проінформує Вашингтон про пуски мінімум за 24 години.

"У 2024 році він планується провести сім запусків", - цитує російське пропагандистське агентство "Інтерфакс" командувача ракетними військами стратегічного призначення РФ Сергія Каракаєва.

За його словами, це "значно збільшить бойові можливості військ для адекватної відповіді на передбачувані загрози нашої країни".

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"Будуть продовжені роботи з удосконалення маневрених можливостей і скритності угруповання рухомих ракетних комплексів", - заявив російський командир.

При цьому він нагадав, що під час випробувань комплексу "Авангард" з гіперзвуковим бойовим оснащенням пуски проводилися з Ясненського з'єднання в Оренбурзькій області.

Росія вийшла з Договору про ядерну зброю - останні новини

У лютому 2023 року Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Угода передбачала взаємний контроль за ядерною зброєю США і Росії.

У свою чергу Вашингтон зазначив, що договір не передбачає можливості "призупинити" участь - можна тільки вийти, тому Москва порушує договір. При цьому в США запевнили, що не мають наміру нарощувати свій ядерний арсенал.

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