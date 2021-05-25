Суд у Росії вже оштрафував компанію на 4 мільйони рублів.

Російський регулятор погрожує Google зменшенням швидкості у випадку, якщо компанія протягом доби не видалить з мережі «заборонений контент».

Про це інформує BBC.

Читайте такожYouTube заблокував російський гімнРолики стосуються наркотиків, насильства й екстремізму, стверджують у Москві. А проте у переліку скарг Росії згадуються також обмеження у трансляціях у YouTube підконтрольних Кремлю ЗМІ, зокрема RT і Sputnik, та начебто «підтримка протестної діяльності».

Компанії загрожує штраф від 800 тисяч до 4 мільйонів рублів.

Якщо Google не вживатиме ніяких заходів, Роскомнагляд погрожує знизити швидкість Інтернету для користувачів з Росії, котрі намагаються отримати доступ до Google.

Як пишуть РИА Новости, суд у Росії вже оштрафував компанію на 4 мільйони рублів. Триває розгляд питання про ще один штраф.

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Автор: Яна Ставська