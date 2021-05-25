Російський регулятор погрожує Google зменшенням швидкості у випадку, якщо компанія протягом доби не видалить з мережі «заборонений контент».
Про це інформує BBC.
Читайте такожYouTube заблокував російський гімнРолики стосуються наркотиків, насильства й екстремізму, стверджують у Москві. А проте у переліку скарг Росії згадуються також обмеження у трансляціях у YouTube підконтрольних Кремлю ЗМІ, зокрема RT і Sputnik, та начебто «підтримка протестної діяльності».
Компанії загрожує штраф від 800 тисяч до 4 мільйонів рублів.
Якщо Google не вживатиме ніяких заходів, Роскомнагляд погрожує знизити швидкість Інтернету для користувачів з Росії, котрі намагаються отримати доступ до Google.
Як пишуть РИА Новости, суд у Росії вже оштрафував компанію на 4 мільйони рублів. Триває розгляд питання про ще один штраф.
Вас також можуть зацікавити новини
- "Путін – Hublot?": росТБ вирізало з серіалу "Слуга народу" жарт про Путіна
- Популярніше за інтернет: дві третини росіян дізнаються новини з телевізора - опитування
- Росія хоче створити свій "YouTube" і транслювати там кремлівську пропаганду
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram