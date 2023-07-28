У Росії сьогодні закінчується саміт Росія-Африка.

Росія списала країнам Африки 23 мільярди доларів боргів і постачає зброю на континент безкоштовно. Про це заявив російський президент Володимир Путін, виступаючи на саміті "Росія-Африка" в Санкт-Петербурзі.

У своєму виступі він запевнив, що Росія і Африка "повністю солідарні" в прагненні відстоювати "справжній суверенітет, ідеали свободи і принципи міжнародного права". Також Путін висловив упевненість, що африканський континент "на очах стає новим центром сили".

"З метою зміцнення обороноздатності країн континенту розвиваємо партнерство у військовій і військово-технічній галузі. Росія уклала угоду про військово-технічне співробітництво з більш ніж 40 державами Африки, яким ми поставляємо широку номенклатуру озброєння і техніки. Частина таких поставок йде на безоплатній основі з метою зміцнення безпеки і суверенітету цих держав", – заявив Путін.

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Крім того, російський диктатор похвалився, що Москва продовжує списувати борги, які перед нею накопичили африканські країни.

"Росія бере участь і в зусиллях щодо полегшення боргового тягаря країн Африки. До теперішнього часу загальна сума списаної нами заборгованості становить 23 мільярди доларів", – заявив він.

Слід зазначити, що ще в травні Путін заявляв про списання 20 мільярдів доларів африканських боргів. У ряді випадків мова йде про борги, які тягнуться з 60-70-х років минулого століття.

Саміт Росія-Африка

Сьогодні в Санкт-Петербурзі закривається дводенний саміт з країнами Африки, який Кремль намагався піднести як доказ значущості РФ у світі. Однак відомо, що в гості до Путіна приїхали тільки 17 з 54 лідерів країн Африки. До того ж деякі з них мають вкрай погану, майже "людоїдську" репутацію.

Примітно, що саміт з самого початку пішов за не найприємнішим для Кремля сценарієм. Прибулі в Росію представники Африканського континенту зажадали від Путіна негайно повернутися до зернової угоди і пригрозили погіршенням відносин в іншому випадку.

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