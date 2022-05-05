Нову онлайн-енциклопедію створюватимуть росіяни.

Президент Росії Володимир Путін підтримав створення російської альтернативи для всесвітньо відомої інтернет-енциклопедії "Вікіпедія".

Як він заявив під час зустрічі з главою російського товариства "Знание" Максимом Древалем, користуватися "Вікіпедією" зараз "неможливо".

"Звичайно, об'єктивна, важлива, глибока інформація, та ще красиво, талановито подана, - це дуже затребуване, тому що однією Вікіпедією неможливо користуватися. Ми самі знаємо якість цієї інформації. Коли з'являються талановиті люди, які професіонали, думку яких можна довіряти, – це, звичайно, дорого обходиться. Це як енциклопедія, тільки наживо", - сказав він.

Древаль своєю чергою поінформував Путіна, що члени товариства "Знання" разом зі школярами, викладачами та чиновниками накопичують базу даних.

Подробиць про те, який вигляд матиме альтернативна "Вікіпедія" поки не повідомляють.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Росії всіляко блокують правду про війну в Україні, яку розв'язала Москва. 4 березня заблокували цілу низку сайтів та інформаційних ресурсів. Для блокування, ймовірно, використовували технічні засоби протидії загрозам, які застосовує Роскомнадзор.

При цьому Роскомнагляд постійно загрожує Вікіпедії блокуванням на території Росії і мільйонними штрафами за нібито неправильне висвітлення "спецоперації" в Україні.

На початку квітня Роскомнадзор пред'явив претензії російськомовній версії Вікіпедії. В Росії зажадали видалення статті про повномасштабну війну в Україні і звірства російських військових.

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