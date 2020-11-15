Самі новосибірці неоднозначно поставилися до ініціативи влади.

У Новосибірську запропонували боротися зі снігом за допомогою снігоплавильних станцій на фекальному паливі.

Про це повідомляє Сіб.фм.

Ідею мерії обговорили на комісії міськради по міському господарству. За словами начальника управління автомобільних доріг Новосибірська Юрія Сердюка, снігоплавильні станції на фекальному паливі найдешевші.

"Ефективність цього виду палива - в можливості підтримувати оптимальну для плавлення снігу температуру в 16 градусів», - розповів Сердюк.

За словами Сердюка, вже ведуться переговори з міськводоканалом, щоб передбачити технічні можливості міської каналізації для пропуску снігу, що розтанув.

На жаль, Сердюк не повідомив, в якому вигляді планується використовувати фекальне паливо і де його будуть заготовлювати.

Деякі депутати висловили побоювання, що в результаті масового використання снігоплавильних станцій в річку Обь разом зі скидами води будуть потрапляти шкідливі речовини.

Читайте такожРосіянин впав з дев'ятого поверху в замет, встала і пішла (відео)

Самі новосибірці неоднозначно поставилися до ініціативи влади. Так, директор агентства "Центр ділового життя" Андрій Кузнєцов у Facebook написав, що спочатку не повірив своїм очам, прочитавши про фекальне паливо, і запропонував владі не зупинятися тільки на цій ініціативі.

"Це інноваційно, економічно, в чомусь навіть екологічно. Депутатам і чиновникам можна ширше подивитися на можливості застосування фекалій в міському господарстві. Може, пора топити котельні кізяками. Великий потенціал для використання природних добрив в програмі "Зелений Новосибірськ»", - написав Кузнєцов.

Підписники порахували, що новосибірцям доведеться звикати до смороду і готуватися до здешевлення квартир в районі інноваційних снігоплавильних станцій.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН