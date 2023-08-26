У росіян немає сумнівів, хто організував катастрофу літака з Пригожиним.

Росіяни прекрасно розуміють, чому загинув Євген Пригожин, але не хочуть відкрито піднімати цю тему, щоб внутрішній конфлікт не заважав Росії воювати проти України. Про це свідчать результати опитування росіян, яке журналісти провели поруч зі стихійним меморіалом біля "Вагнер-центру" в Санкт-Петербурзі.

"Євген Вікторович чому загинув? Ну, я думаю це не секрет, чому він загинув. Він загинув через свою позицію. Він говорив ті речі, про які інші мовчать. Я думаю, потрібно не розмиватися, потрібно так само бути зібраними, сконсолідуватися навпаки. Тому що вороги, Захід, ті у кого сьогодні свято на Україні, вони тільки цього і чекають. Тому для нас важливо згуртуватися і, незважаючи ні на які політичні погляди, далі захищати свою Батьківщину", – сказав чоловік, який ховав обличчя за медичною маскою.

Інший чоловік, який не приховував обличчя, заявив, що Пригожин "не зміг впоратися з системою" і загинув "у боротьбі з нею".

Ще один чоловік у футболці з логотипом "ПВК Вагнер", що нагадує типового мешканця російської в'язниці, висловив упевненість, що Пригожин загинув "за своє слово". "Він чесний, чуйний. Він показав себе патріотом. Було б побільше таких як він, Всі б війни закінчувалися миттєво", – заявив він.

Інший чоловік спершу почав обурюватися, що в "центрі Росії" збили літак системою ППО всупереч даним гарантіям безпеки, але після смикнув себе, уточнивши, що він не знає, чи дійсно це було саме ППО. "Взяли, збили і показали всім на "верхівці", що якщо будете щось говорити, як зі Стрєлковим (терористом Ігорем Гіркіним - УНІАН), можемо що завгодно зробити", – описав він своє бачення того, що сталося.

Серед тих, хто прийшов до стихійного меморіалу були і жінки. Одна з них зі сльозами на очах заявила, що для неї Євген Пригожин був "людиною честі, гідності".

Деякі з учасників стихійної панахиди висловили сумнів, що Пригожин дійсно загинув, і висловлювали припущення, що це могла бути містифікація з боку влади або самого ватажка вагнерівців.

Загибель Пригожина - останні новини

Лукашенко заявив, що не давав Пригожину жодних гарантій безпеки, а той їх ніколи не вимагав. Однак ця заява виявилася брехнею, оскільки раніше Лукашенко особисто розповідав про дані ним гарантії.

Спікер Путіна Дмитро Пєсков, який пропадав близько місяця невідомо де, раптово з'явився на публіці і заявив, що його шеф точно не причетний до загибелі Пригожина.

Вас також можуть зацікавити новини: