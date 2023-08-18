В руках у одного з чоловіків пристрій, який нагадує антидронову рушницю.

У підмосковному Красногорську зняли на відео "секретний" об'єкт на даху багатоповерхівки. Відео опублікував російський Telegram-канал Astra.

На ролику можна побачити облаштований на даху висотки пункт, в якому стоять двоє людей. В руках у одного з них прилад, який автор ролика називає "дикою зброєю". За його словами, в цьому пункті люди знаходяться цілодобово.

"Це проти дронів зброя. У них ці біленькі штучки зверху - це щось типу радарів або біноклів, камер. Чуваки явно на стрьомі. Он він цілиться навіть в когось".

Будівництво на даху в Красногорську: що відомо

На початку серпня в російські ЗМІ звернулися жителі 23-поверхівки на березі Москви-ріки. Вони заявили, що дах перекрили для будівництва, яке призвело до появи тріщин в квартирах.

Місцева влада плуталася в свідченнях, закликаючи мешканців будинку "бути тихіше" і " думати про інтереси країни".

Журналісти відзначали, що в кілометрі від цього будинку знаходиться адміністрація губернатора Московської області, поруч - гірськолижний комплекс "Снежком", а через річку - елітне котеджне селище Береста, в якому живе Філіп Кіркоров.

Мешканці будинку розділилися на думці щодо мети цього об'єкта - одні думали, що на даху встановлюють системи протиповітряної оборони та РЕБ, інші - що її "окупували" мігранти.

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