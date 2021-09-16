Чоловік застосував зброю без будь-якої вагомої причини, тепер йому загрожує в'язниця.

В Росії чоловік відкрив стрілянину по дітях, які мирно граюли у дворі біля будинку. Агресивний 60-річний житель Кіровської області потрапив з пневматичної гвинтівки в ногу маленькому хлопчикові.

Про інцидент повідомила прес-служба російської поліції.

60-річний чоловік, який проживає в селищі міського типу Верхошижем'я, сидів у себе вдома та у вікно побачив дітей, які грали у дворі. З невідомої причини росіянин схопив пневматичну гвинтівку і кинувся на вулицю.

За даними поліції, чоловік використовував "малозначний привід" для початку стрілянини. Він потрапив 10-річній дитині в ногу. У хлопчика з'явилися сильне садно і синець. Діти, що не дивно, сильно злякалися.

Читайте також"Вставили гранату і запінили": сепаратистка зганьбилася фейком у дусі" розп'ятого хлопчика " (відео)На щастя, чоловік не став продовжувати стрілянину, обійшлося без більш серйозних жертв. Агресивного росіянина затримали. Тепер йому загрожує в'язниця.

З якої причини чоловік вирішив стріляти у дітей і що могло так сильно розлютити росіянина - не повідомляється. Однак в мережі вже відзначили, що агресія і використання зброю стосовно дітей категорично неприпустимі, незалежно від ситуації.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіянка вигнала з автобуса дитину, якому не вистачило грошей на проїзд. Судячи з усього, жорстоке ставлення до дітей в РФ зовсім не рідкість.

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Автор: Поліна Кузенко