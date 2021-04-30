Після скоєного жінка "замела сліди" і вирушила в кінотеатр.

37-річна росіянка зарізала двох п'ятирічних дітей і чоловіка, а потім вирушила в кінотеатр.

Про це повідомляє Слідчий комітет РФ по Приморському краю.

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Як повідомляється, сьогодні в одній з квартир у Владивостоці виявили тіла двох п'ятирічних дітей і 40-річного чоловіка з колото-різаними ранами.

За даними російських ЗМІ, інцидент стався після сварки. Жінка розправилася з усіма, хто знаходився в квартирі, - чоловіком і двома малюками. У живих залишився лише один хлопчик, він перебував у дитсадку.

Як повідомляється, після вбивства жінка склала тіла дітей в сумку, а труп чоловіка загорнула в целофан. Замітаючи докази, жінка відмила підлоги в квартирі від крові, а потім вирушила в кіно. Там її і затримали.

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Автор: Катерина Лиманська