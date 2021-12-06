Мешканка Єкатеринбурга постраждала під час рентгена.

В Росії жінка прийшла в лікарню зі зламаною ногою, але в травмпункті вона зламала ще й руку. Мешканка Єкатеринбурга постраждала від недбалості лікарів під час рентгена.

Як пише портал e1.ru, жінка могла б уникнути перелому, якби лікарі дозволили її дочці допомогти. Росіянка не могла наступити на зламану ногу, тому впала в рентген-кабінеті.

Все почалося з того, що 54-річна жінка йшла по двору і посковзнулася. Вона вирушила в травмпункт, там її відправили на рентген. Разом з росіянкою була її дочка, але жінці не дозволили зайти в кабінет в її супроводі, попри те, що вона не могла наступати на ногу.

Лікарі заявили, що кабінет не є "прохідним двором", тому дочці заборонили допомогти матері зайти всередину і роздягнутися для рентгена.

"Я стою біля кабінету, раптом чую дикий крик мами. Потім вже закричав лікар, щоб я зайшла. Я забігаю всередину, бачу: лікар тримає мою маму, не може її підняти, мама реве, у неї вивихнута рука, вибита кісточка, рука деформована", - розповіла дочка постраждалої росіянки.

Тільки після цього жінці зі зламаною рукою і вже пошкодженою рукою дали коляску, в якій її відвезли на повторний огляд до травматолога. Росіянці наклали два гіпси - на руку і ногу.

Читайте такожРосійським дітям у садочку та школі готують їжу на чорній воді (фото)За словами дочки постраждалої жінки, у всьому цьому винні лікарі. Медики не дозволили росіянці зайти в кабінет разом з донькою. Вони дали жінці стільчик, щоб та зняла взуття. Але він стояв дуже далеко - жінці довелося стрибати до нього на одній нозі, через що вона впала і зламала зап'ястя.

Тепер сім'я постраждалої росіянки планує звертатися до суду, щоб покарати лікарів за їх недбалість. Медики бачили безпорадний стан жінки, але не намагалися їй допомогти.

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Автор: Віолетта Орлова