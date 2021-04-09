У російському Ярославлі мати в пориві гніву придушила доньку-першокласницю, коли робила з нею домашнє завдання. Потім, зрозумівши, що вчинила непоправне, жінка вирішила накласти на себе руки та повісилася. Але виявилося, що дитина вижила.
Читайте такожНе вміє ходити, відгукується на "киць-киць": у Росії виявили "дівчинку-кішку" (відео)Про це пише Telegram-канал LifeShot.
Прокинувшись, дівчинка подзвонила татові та повідомила, що у неї болить горло, а мами ніде немає.
«Батько викликав майстра, щоб відкрити двері, замкнені зсередини. Дружину чоловік знайшов повішеною на балконі, а на тілі доньки було безліч саден», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жінка вже кілька місяців перебувала в стресі після звільнення з керівної посади через серйозні помилки, які принесли фінансові проблеми як їй, так і компанії.
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