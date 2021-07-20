Жінка з Бурятії не на жарт розлютилася на прийомних дітей, які влаштували підпал.

В Росія мати відрізала пальці восьмирічній доньці, яка влаштувала в будинку пожежу.

Про це повідомляє "Підйом".

Про подію дівчинка розповіла сусідці по лікарняній палаті, куди її поклали через травму руки. Батьки ж стверджують, що вона поранилася, граючи на вулиці.

Подрузі дитина зізналася, що мати порізала її домашнім ножем після того, як вона грала з сірниками. Побоюючись відповідальності, жінка заборонила дочці казати правду.

Читайте такожРосіянин дві години протримав трирічного сина за поручнями балкону на 13-му поверсі (відео)Зараз дівчинку прооперували. Крім того, на її тілі знайшли синці.

Водночас російські слідчі стверджують, що мова йде не про відрубані пальці, а про поріз на фаланзі третього пальця.

Загалом в сім'ї живуть п'ятеро дітей, з них двоє вже повнолітні і троє молодших - прийомні, які влаштували підпал. ЗМІ передають, що сім'я не стояла на обліку соцслужб, але на них скаржилися сусіди.

Влада Бурятії вже організувала позапланову перевірку, після якої батька з матір'ю можуть позбавити батьківських прав.

Нагадаємо, що раніше цьогоріч в Курській області РФ мати підпалила 8-річного сина за те, що він псував меблі.

А в Новосибірській області жінка зі співмешканцем до смерті побили 6-річного сина за погане читання книги.

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Автор: Станислав Кожемякин