В Росія мати відрізала пальці восьмирічній доньці, яка влаштувала в будинку пожежу.
Про це повідомляє "Підйом".
Про подію дівчинка розповіла сусідці по лікарняній палаті, куди її поклали через травму руки. Батьки ж стверджують, що вона поранилася, граючи на вулиці.
Подрузі дитина зізналася, що мати порізала її домашнім ножем після того, як вона грала з сірниками. Побоюючись відповідальності, жінка заборонила дочці казати правду.
Читайте такожРосіянин дві години протримав трирічного сина за поручнями балкону на 13-му поверсі (відео)Зараз дівчинку прооперували. Крім того, на її тілі знайшли синці.
Водночас російські слідчі стверджують, що мова йде не про відрубані пальці, а про поріз на фаланзі третього пальця.
Загалом в сім'ї живуть п'ятеро дітей, з них двоє вже повнолітні і троє молодших - прийомні, які влаштували підпал. ЗМІ передають, що сім'я не стояла на обліку соцслужб, але на них скаржилися сусіди.
Влада Бурятії вже організувала позапланову перевірку, після якої батька з матір'ю можуть позбавити батьківських прав.
Нагадаємо, що раніше цьогоріч в Курській області РФ мати підпалила 8-річного сина за те, що він псував меблі.
А в Новосибірській області жінка зі співмешканцем до смерті побили 6-річного сина за погане читання книги.
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