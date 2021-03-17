Мати підпалила дитину / фото ua.depositphotos.com
У Росії в Курській області мати підпалила 8-річного сина за те, що він псував меблі.
Про це пише Telegram-канал Mash.
Читайте такожУ Москві виявили тіло 14-річної школярки зі слідами укусівЗазначається, що 31-річна жінка посварилася зі своєю дитиною, вивела його у двір, облила пальним і підпалила.
«Потім вона спробувала збити полум'я, але було пізно – хлопчик потрапив до лікарні з опіками третього ступеня і помер цього ранку», – йдеться в повідомленні.
Жінка затримана, з нею працює поліція.
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