Хлопчик помер у лікарні від опіків.

У Росії в Курській області мати підпалила 8-річного сина за те, що він псував меблі.

Про це пише Telegram-канал Mash.

Читайте такожУ Москві виявили тіло 14-річної школярки зі слідами укусівЗазначається, що 31-річна жінка посварилася зі своєю дитиною, вивела його у двір, облила пальним і підпалила.

«Потім вона спробувала збити полум'я, але було пізно – хлопчик потрапив до лікарні з опіками третього ступеня і помер цього ранку», – йдеться в повідомленні.

Жінка затримана, з нею працює поліція.

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Автор: Катерина Шварц