За його словами, держава нікому нічого не винна.

Мер російського міста Невинномиск (Ставропольський край) закликав якомога більше народжувати, щоб місто не перетворилося на "обос*нний Марсель".

У зверненні до росіян Михайло Міненков розповів, що постійно дивиться сюжети "1 каналу" про життя в інших країнах, вони його жахають. Він назвав французьке місто Марсель країною, в містах якої "відбулася деградація".

За його словами, для боротьби із загрозою вимирання, росіянкам необхідно багато народжувати. "І хтось у феміністок почав грати, мовляв, чому ми повинні народжувати, а скільки грошей за це заплатять... До їжачків скоро домовимося. Ніхто нікому нічого не винен. Просто треба народжувати. Або вимремо", - додав Міненков.

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Завершив він звернення власною формулою порятунку: "мужик зобов'язаний пахати, жінка зобов'язана народжувати". Інакше, за його словами, Невинномиськ перетвориться на "всякі обосс*ані Марселі" або міста США.

Росіянок закликають більше народжувати:

Нагадаємо, восени російський диктатор Путін заявив, що в РФ багатодітність повинна стати нормою, оскільки країна зіткнулася з "найскладнішими демографічними викликами".

А глава Російської Православної церкви (РПЦ) Патріарх Кирил закликав заборонити на федеральному рівні "схиляння" жінок до здійснення абортів.

Російські ЗМІ повідомляли, що приватні клініки в російських регіонах почали відмовлятися від проведення абортів.

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