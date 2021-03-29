На відео інциденту можна бачити, що ведуча кричить щось про "перегляд історії", а потім падає.

Ведуча російського "Першого каналу" Катерина Стриженова під час прямого ефіру впала і зламала собі руку.

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Епізод стався в ефірі програми "Час покаже", студія обговорювала питання, пов'язані з Кримом і Україною. На відео інциденту можна бачити, що ведуча кричить щось про "перегляд історії" і активно жестикулює. Потім оголошує перерву на рекламу, робить крок назад, але оступається і падає.

Співведучий Стриженової Руслан Осташко пояснив пригоду її емоційністю.

"У студії було дуже напружено. У цей момент Катерина оголосила про перерву на рекламу. Вона часто дуже близько до серця все сприймає, мабуть, так сталося і цього разу. Вона задумалася, оступилася і впала. В результаті травма руки, перелом. Зараз вона в лікарні», - цитує його слова "Газета.Ru".

Зазначається, що в ефірі обговорювалися заяви українського уряду про деокупацію та реінтеграцію Криму до складу України.

Відео інциденту, тим часом, активно обговорюють в мережі.

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Автор: Дмитро Захаров