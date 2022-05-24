Служби внутрішньої безпеки в компаніях "особливо пильно стежать" за співробітниками, які мають українське громадянство або родичів в Україні.

Російські компанії почали звільняти українських IT-фахівців або переводити їх на більш "низькі" посади через "побоювання диверсій".

Про це пише РБК.

За словами співрозмовника видання, служби внутрішньої безпеки в компаніях "особливо пильно стежать" за співробітниками, які мають українське громадянство або родичів в Україні, і рекомендують не працювати з такими фахівцями, "беруть їх на олівець".

В першу чергу це відноситься до співробітників з доступом до критичної інфраструктури і даних.

ІТ-армія щодня атакує всі сфери Росії: ресурси державних установ, великі корпорації, операторів зв'язку, банки, кредитні спілки, сервіси електронного цифрового підпису і ряд побутових сервісів, якими користується населення.

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