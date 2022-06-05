Також заблоковані українські медіа.

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) на вимогу Генпрокуратури РФ заблокувала низку українських сайтів.

Про це повідомляє російська організація "Роскомсвободи".

Так, під блокування потрапив сайт UNITED 24 для збору благодійних пожертвувань на підтримку України, створений за ініціативою президента Володимира Зеленського.

Також заблоковані українські медіа "Ґрати", "Root Nation", "Свои Кривой Рог", "Мережа новин", "Страна.UA", AllNews, дзеркала проектів "Радіо Свобода".

Крім того, Роскомнагляд обмежив доступ для російських користувачів до українського сайту гастротурів Gastrotravel.club, ресурсу Pravdamail.com, за допомогою якого можна відправити лист про війну в Україні будь-якій людині.

Ініціатива UNITED 24

Як повідомляв УНІАН, на початку травня президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи UNITED 24 для допомоги Україні. Її першою складовою стала однойменна платформа для збору пожертвувань з усього світу. А з часом з'являться й інші проекти і програми.

За перший тиждень роботи платформи для збору коштів на підтримку України на рахунки НБУ надійшло понад 25 млн доларів.

3 червня, в рамках презентації програми UNITED 24 на території Українського дому у Вашингтоні вишиту сорочку, яку президент Зеленський одягав на День вишиванки 19 травня, продали за 100 тисяч доларів.

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