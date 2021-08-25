Запуск корабля запланований з космодрому Байконур 5 жовтня.

Американських мільярдерівІлона Маска та Джеффа Безоса хочуть запросити до Росії на запуск корабля "Союз МС-19".

Про це глава Роскосмоса Дмитро Рогозін заявив в ефірі Першого каналу.

Запрошення хочуть направити також британському підприємцю Річарду Бренсону, який побував у космосі на своєму кораблі Space Ship Two.

Запуск корабля запланований з космодрому Байконур 5 жовтня. За словами Рогозіна, запрошення іноземцям відправлять вже сьогодні.

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Акторка й режисер повернуться на Землю 17 жовтня на кораблі "Союз МС-18" разом з космонавтом Олегом Новицьким.

Раніше російський модуль "Наука" ледь не знищив роботу всієї Міжнародної космічної станції — після стикування в апарату незаплановано спрацювали двигуни.

У 2018 році при запуску пілотованого корабля "Союз" з Байконура на 119-й секунді польоту сталося відключення двигунів другого ступеня при відділенні бічних блоків першого ступеня від центрального блоку другого ступеня.

Потім спрацював аварійний маяк, корабель розділився на відсіки і випустив парашут. Екіпаж здійснив аварійну посадку і приземлився в Казахстані, всі залишилися живі.

Автор: Іван Бойко