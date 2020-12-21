У Росії в підвалі знайшли розчленоване тіло в пакетах: останки пролежали там рік (відео)

Встановити стать загиблої людини поки що не вдалося.

У російському місті Гатчина в підвалі багатоквартирного будинку знайшли розчленоване тіло. Останки були загорнуті в пакети. Читайте також"Страшний садист, професор Моріарті": російський історик-вбивця виступив у судіЯк повідомляє Слідчий комітет по регіону, за даним фактом порушили кримінальну справу про вбивство. Зазначається, що останки виявили в підвалі будинку на вулиці Кіргетова. "Встановлюється особа загиблого та особи, причетні до злочину", – йдеться в повідомленні. У Росії знайшли розчленоване тіло: інші подробиці Попередньо встановлено, що частини тіла пролежали у підвалі близько року та встигли муміфікуватися, передає vse42.

Встановити стать загиблої людини без проведення експертизи не вдалося.

З місця виявлення останків правоохоронці вилучили фрагменти робочого комбінезона, гумовий чобіт, рукавичку та пляшку. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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