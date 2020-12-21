Особа загиблого невідома / скріншот з відео
У російському місті Гатчина в підвалі багатоквартирного будинку знайшли розчленоване тіло. Останки були загорнуті в пакети.
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Зазначається, що останки виявили в підвалі будинку на вулиці Кіргетова.
"Встановлюється особа загиблого та особи, причетні до злочину", – йдеться в повідомленні.
У Росії знайшли розчленоване тіло: інші подробиці
- Попередньо встановлено, що частини тіла пролежали у підвалі близько року та встигли муміфікуватися, передає vse42.
- Встановити стать загиблої людини без проведення експертизи не вдалося.
- З місця виявлення останків правоохоронці вилучили фрагменти робочого комбінезона, гумовий чобіт, рукавичку та пляшку.
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