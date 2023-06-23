На камеру росіянин намагався не виходити з образу "полоненого солдата ЗСУ" і навіть розмовляв з характерним акцентом.

Кремлівські пропагандисти вчергове зганьбилися - цього разу співробітники Russia Today найняли актора, щоб той зіграв "полоненого ЗСУ" і розповів про "жахи" в лавах української армії.

На сюжет звернуло увагу російське видання SOTA. Стверджується, що журналісти визначили по соцмережах "полоненого", що його звуть Роман Новожилов і він живе в Москві.

На камеру росіянин намагався не виходити з образу "полоненого солдата ЗСУ" і навіть розмовляв з характерним акцентом.

Пропагандистам Новожилов розповідав, як психологи з Латвії "переконували, що "російський народ треба ненавидіти і знищувати".

Чоловік повідомив, що там же їм давали якісь препарати, щоб у військових було більше сил для того, щоб "з росіянами воювати".

У Новожилова знайшлося відразу дві сторінки у"Вконтакте". На фотографіях "полоненого ЗСУ" у соцмережах видно автомобіль з московським номером, магазин "Діксі", а також кілька геоміток, всі вказують на Москву.

Крім того, є кілька фотографій з дітьми. На одному фото хлопчик тримає в руках грамоту російською мовою про закінчення першого класу. На іншому дівчинка читає книги, а за її спиною по телевізору показують телеканал НТВ.

Зауважється, що під деякими фотографіями є коментарі користувачів українською мовою, і на відео чоловік говорить з українським акцентом. Видання припускає, що Новожилов може бути етнічним українцем.

Російська ІПСО - останні новини

Росіяни постійно здійснюють "вкиди" про нібито знищену західну техніку. Нещодавно пропагандисти представили знищену сільгосптехніку за перше підтвердження підбиття Leopard.

Також вчора в російських соцмережах почали активно "гуляти" фото нібито підбитої системи РСЗВ M-270. Щоправда, як зазначив OSINT-дослідник Олександр Коваленко, це виявилася підбита інженерна машина ІМР-2 в районі Малої Токмачки.

Водночас Україна має підтверджені втрати перших Leopard 2 і Bradley на Запорізькому напрямку. Хоча, як стверджують військові та експерти, Росія несе суттєві втрати в обороні.

Окремо українців попередили, що Угорщина і РФ планують здійснити ІПСО щодо дискредитації української влади.

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