Гендиректор підприємства вкрай обурений небажанням співробітників працювати.

Західні санкції все ж чинять негативний вплив на росіян. Уральський компресорний завод вже заборгував заробітну плату робітникам.

Про це повідомляє російське агентство ЄАН.

Зазначається, що через війну проти України працівники заводу не отримали частину зарплати за квітень і травень, що призвело до страйку. За словами генерального директора заводу Дениса Тасакова, фінансові проблеми виникли через санкції.

"Багато підприємств, з якими ми співпрацюємо, потрапили під санкції, у них зависли гроші в санкційних банках на спецрахунках. У деяких були експортні контракти, за які вони не можуть отримати гроші, плюс курс валют практично в збиток всіх призводить. Відповідно, ці підприємства не розраховуються з нами. Ми - маленькі та виявилися останніми в цьому ланцюжку", - пояснив Тасаков.

При цьому він закликав працівників одуматися.

"У Велику Вітчизняну війну ніхто не питав про зарплату, а у нас держоборонзамовлення, і він зараз під загрозою зриву. Люди гинуть, і це, мені здається, важливіше. А зараз всі такі розумні стали, страйки у нас! Хоча не виходить на роботу 50 осіб, а колектив — 370", - обурився директор російського заводу.

Як раніше повідомляв УНІАН, після виходу Renault з РФ колишній завод компанії в Москві офіційно перейменували в"Москвич", змінилися керівник і власник.

Пізніше міністр промисловості і торгівлі країни-агресора Денис Мантуров заявив, що замість іномарок росіянам тепер пропонуватимуть машини брендів радянського часу - "Волгу" та "Побєду".

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