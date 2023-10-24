"Черговий качкою", за словами Пєскова, є з'явилися в інтернеті повідомлення про те, що у Путіна в минулі вихідні виникли "проблеми з серцем".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у вівторок прокоментував набираючу популярність теорію про те, що 71-річний Володимир Путін має важкі проблеми зі здоров'ям, а замість нього на публічних заходах виступає двійник.

"Ніяких немає двійників", - сказав Пєсков, додавши, що подібні повідомлення викликають в Кремлі лише "посмішку".

"Черговий качкою", за словами Пєскова, є з'явилися в інтернеті повідомлення про те, що у Путіна в минулі вихідні виникли "проблеми з серцем".

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"З ним все добре", - запевнив Пєсков.

Чутки про Серцевий Напад Путіна - подробиці

Вчора турецькі, британські та італійські ЗМІ повідомили, що у Путіна стався серцевий напад.

Онт посилалися на анонімний Telegram-канал "Генерал СЗР". Нібито в неділю ввечері, 22 жовтня, російському диктатору Володимиру Путіну стало погано в одній з його резиденцій - він впав у спальні, судорожно вигинався на підлозі, закотивши очі.

Лежачим на підлозі ватажка росіян знайшли співробітники його служби безпеки, які перебували на чергуванні, були викликані медики

"...Вчора близько 21:05 за московським часом співробітники Служби безпеки... почули шум і звуки падіння, що доносилися зі спальні президента. Два співробітники Служби безпеки негайно пішли в спальню президента і побачили Путіна лежачого на підлозі біля ліжка і перевернутий столик з їжею і напоями. Ймовірно, при падінні президент зачепив і обрушив на підлогу стіл і посуд...", - наголошується на каналі.

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