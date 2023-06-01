В указі йдеться, що Жданов проявив їх під час "виконання громадянського обов'язку".

Російський президент Путін нагородив главу адміністрації Шебекинського міського округу Бєлгородської області Володимира Жданова орденом Мужності.

Відповідний указ опубліковано на сайті Кремля. У тексті зазначено, що Жданов нагороджений "за мужність і самовідданість", які проявив під час виконання "громадянського обов'язку".

"За мужність і самовідданість, проявлені при виконанні громадянського обов'язку, Президент своїм Указом нагородив голову адміністрації Шебекінського міського округу Бєлгородської області Володимира Жданова орденом Мужності", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Що відбувається в Шебекіно

Вранці російські ЗМІ та адміністрація Бєлгородської області заявили, що Шебекіно знаходиться під обстрілом, з міста почали евакуювати людей.

Сьогодні вранці бійці "Російського добровольчого корпусу" заявили про початок "другої фази" і закликали місцевих жителів залишатися в укриттях.

Вже вдень вони заявили, що їхні передові загони вже ведуть бої в передмістях Шебекіно (Нова Таволжанка/Титівка).

При цьому Жданов заявляв у ранковому зведенні, що "противника на території Бєлгородської області не було і немає".

Тим часом у Кремлі заявили, що Путін постійно отримує інформацію про ситуацію в Шебекінському районі, а "регіональна влада працює самовіддано."

Вас також можуть зацікавити новини: