Російський президент Путін нагородив главу адміністрації Шебекинського міського округу Бєлгородської області Володимира Жданова орденом Мужності.
Відповідний указ опубліковано на сайті Кремля. У тексті зазначено, що Жданов нагороджений "за мужність і самовідданість", які проявив під час виконання "громадянського обов'язку".
"За мужність і самовідданість, проявлені при виконанні громадянського обов'язку, Президент своїм Указом нагородив голову адміністрації Шебекінського міського округу Бєлгородської області Володимира Жданова орденом Мужності", - йдеться в повідомленні.
Що відбувається в Шебекіно
Вранці російські ЗМІ та адміністрація Бєлгородської області заявили, що Шебекіно знаходиться під обстрілом, з міста почали евакуювати людей.
Сьогодні вранці бійці "Російського добровольчого корпусу" заявили про початок "другої фази" і закликали місцевих жителів залишатися в укриттях.
Вже вдень вони заявили, що їхні передові загони вже ведуть бої в передмістях Шебекіно (Нова Таволжанка/Титівка).
При цьому Жданов заявляв у ранковому зведенні, що "противника на території Бєлгородської області не було і немає".
Тим часом у Кремлі заявили, що Путін постійно отримує інформацію про ситуацію в Шебекінському районі, а "регіональна влада працює самовіддано."