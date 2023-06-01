Путін видав орден главі Шебекинського округу / Скриншот

Російський президент Путін нагородив главу адміністрації Шебекинського міського округу Бєлгородської області Володимира Жданова орденом Мужності.

Відповідний указ опубліковано на сайті Кремля. У тексті зазначено, що Жданов нагороджений "за мужність і самовідданість", які проявив під час виконання "громадянського обов'язку".

"За мужність і самовідданість, проявлені при виконанні громадянського обов'язку, Президент своїм Указом нагородив голову адміністрації Шебекінського міського округу Бєлгородської області Володимира Жданова орденом Мужності", - йдеться в повідомленні.

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Що відбувається в Шебекіно

Вранці російські ЗМІ та адміністрація Бєлгородської області заявили, що Шебекіно знаходиться під обстрілом, з міста почали евакуювати людей.

Сьогодні вранці бійці "Російського добровольчого корпусу" заявили про початок "другої фази" і закликали місцевих жителів залишатися в укриттях.

Вже вдень вони заявили, що їхні передові загони вже ведуть бої в передмістях Шебекіно (Нова Таволжанка/Титівка). 

При цьому Жданов заявляв у ранковому зведенні, що "противника на території Бєлгородської області не було і немає".

Тим часом у Кремлі заявили, що Путін постійно отримує інформацію про ситуацію в Шебекінському районі, а "регіональна влада працює самовіддано."

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