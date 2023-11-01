Глава Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу відзначився новою заявою про "втрати" України у війні з РФ.
Шойгу заявив, що за місяць окупанти "ліквідували" 6 ракет ATACMS і 37 літаків. Такі цифри він озвучив в рамках сьогоднішнього засідання Міноборони РФ.
Всього, згідно зі статистикою Шойгу, за місяць окупанти "знищили" понад 1400 засобів повітряного нападу України.
"За минулий місяць знищено понад 1400 засобів повітряного нападу противника. У тому числі 37 літаків і 6 оперативно-тактичних ракет ATACMS, виробництва Сполучених Штатів", - нарахував Шойгу.
Він пов'язав "втрати" України по авіації з поставками обіцяних Києву літаків F-16.
"37 знищених літаків - це майже у два рази більше тієї кількості, яка гарантовано обіцяна щодо поставок Україні літаків F-16", - заявив глава Міноборони РФ.
Також він згадав, що ЗСУ "відчайдушно" атакують бойові порядки Росії на Запорізькому, Донецькому та Херсонському напрямках.
Статистика Шойгу і Путіна "дуже різна"
Зазначимо, що Росія відома своїми "мінливими" заявами про втрати України у війні з РФ. Нещодавно лідер Росії Володимир Путін і його військовий міністр Шойгу "прокололися" різною статистикою втрат ЗСУ по бронемашинах.
Путін 12 вересня в рамках пленарної сесії Східного економічного форуму заявив, що армія РФ встигла "знищити" в Україні 18 тисяч бронемашин різних класів. Тоді як через місяць (16 жовтня) Шойгу, виступаючи на нараді Путіна, заявив, що втрати ЗСУ по бронемашинах становлять "понад 1,5 тисячі".