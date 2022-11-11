Інцидент стався сьогодні в харківському районі Північна Салтівка.

На Північній Салтівці у Харкові двоє підлітків отримали поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета.

Рятувальники, які прибули на місце події, допомагали медикам зупинити кровотечу та транспортували потерпілих до карети "швидкої", повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"11 листопада близько 11:30 у Харкові по вул. Бучми (Північна Салтівка) під час прогулянки на відкритій місцевості двоє підлітків 12-ти та 15 років отримали осколкові поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета", - розповіли в ДСНС.

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Зазначається, що вибухнути міг касетний боєприпас. Обставини надзвичайної події з'ясовують експертні служби та піротехніки ДСНС.

Війна в Україні: розмінування територій

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський повідомив, що через російську війну проти України територія нашої держави є однією з найбільш замінованих у світі. Глава держави заявив про намір створити прецедент швидкого і масштабного розмінування територій.

27 жовтня стало відомо, що Україна придбала найбільшу і найефективнішу машину для розмінування територій - Armtac 400. Вона здатна зачищати більше 2400 квадратних метрів території на годину та вже успішно виконує завдання в Харківській області.

За словами першого заступнику голови МВС Євгена Єніна, потенційно небезпечних територій в Україні залишається 175 тисяч кв. км. Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії піротехніки знешкодили понад 270 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів. Наразі основні зусилля з розмінування зосереджені на деокупованій території Харківської області.

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