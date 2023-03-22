Російський провладний телеканал спочатку опублікував повну версію з коментарем Шойгу, але пізніше обрізав кадр.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу випадково "ляпнув" про мир з Україною у коментарі російським ЗМІ, а потім втік від журналістів.

Відповідний фрагмент спочатку показав провладний телеканал "Звезда", але незабаром його "обрізав". Відео, замість 13 секунд, стало тривати 19. На це звернули увагу журналісти проекту Faridaily й показали повну версію з "ганьбою" Шойгу.

У кадрі російський міністр на зустрічне запитання "кремлівських" журналістів з приводу фінального варіанту завершення війни з Україною відповів, що все закінчиться "миром".

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"Будь-яка війна закінчується миром", - каже він.

При цьому на подальше уточнення з приводу того, як скоро можна розраховувати на мир - Шойгу розвертається та втікає.

Ролик був записаний після зустрічі російського лідера Володимира Путіна з главою КНР Сі Цзіньпінем.

Зустріч Путіна з Сі Цзіньпінем - оцінка ЗМІ та експертів

Нагадаємо, що 21 березня лідер РФ Володимир Путін провів неформальні переговори з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Одна з основних тим діалогу двох лідерів стосувалася "українського питання", як говориться в підсумковому комюніке їх зустрічі.

Зі свого боку ЗМІ та експерти по-різному оцінюють зустріч Путіна з главою КНР. Зокрема, ЗМІ кажуть, що під час діалогу лідер РФ намагався "вислужитися" перед Сі Цзіньпінем.

Однак, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), це не призвело до очікуваного ефекту. Глава КНР "засмутив" Путіна своєю стриманою позицією з приводу співпраці та України.

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