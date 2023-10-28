Завдяки столу відстань між кремлівським диктатором та його оточенням становить близько шести метрів.

Президент країни-агресора Володимир Путін замінив величезний овальний стіл, який раніше не раз смішивший світ, на прямокутний. Відтепер між ним та його гостями ще більша порожнеча.

Як повідомляє Spiegel, минулого тижня, коли Путін приймав дванадцять релігійних лідерів країни в залі Кремля, він вперше посадив своїх гостей за прямокутний стіл. При цьому сам він був єдиним, хто зайняв місце посередині на протилежному боці, на значній відстані від усіх учасників дискусії. Між ним та його гостями, в тому числі главою російської православної церкви була величезна відстань

Як йдеться в матеріалі, завдяки столу відстань між кремлівським диктатором та його оточенням становить близько шести метрів. Старий стіл, який також викликав багато насмішок, забезпечував велику безпечну дистанцію. Тоді користувачі платформи Х бурхливо розмірковували про зв'язок з пандемією корони та страхом Путіна заразитися цим вірусом.

Нинішня модель говорить про те, що Путін в цілому вважає за краще зберігати дистанцію від своїх співрозмовників незалежно від пандемії. Як йдеться в матеріалі, стіл настільки величезний, що всім учасникам потрібен мікрофон.

Глузування в соціальних мережах не змусили себе довго чекати: одні влаштували басейн посередині столу, інші встановили в нього гумову качку. Один користувач Reddit прокоментував, що стіл робить чудову бігову доріжку для суші ("фантастична можливість суші-поїзда"), тоді як інші назвали його "прямокутником довіри".

Овальний стіл Путіна

У квітні 2022 року дизайнер 6-метрового столу Путіна розповів про своє "творіння", що насмішило світ. Він спростував чутки про те, що стіл спеціально придбали під час пандемії.

Стіл створив італійський підприємець Ренато Полонья. Дизайнер розповів, що стіл 6 метрів в довжину і 2,60 в ширину. Він виконаний з натурального дерева. Верхня частина покрита білим лаком з профілями з сусального золота та прикрасами ручної роботи.

У той момент з'явилися чутки про те, що Путін боїться захворіти на коронавірус, тому під час переговорів сідає за 6-метровий стіл, тобто дистанціюється від співрозмовника.

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