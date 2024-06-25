За словами Віктора Ягуна, вся проблема РФ полягає в тому, що "в них при владі бандформування".

Стрілянина у Дагестані - це спроба звільнити з посади керівника ФСБ Росії Олександра Бортнікова. Таке припущення в ефірі Київ24 підтвердив директор Агентства з реформування сектору безпеки, експерт з питань національної безпеки, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

На його думку, "це продовження, а справді, намагання певних генералів вийти на перше коло".

"Ну, справді, можливо, Бортников піде відставку, тому що ми побачили, що вже змінили керівника тої так званої "п'ятої служби". І там хтось новий прийшов з контррозвідки. Я думаю, що це буде можливо пертурбації на регіональному рівні, не більше", - зазначив експерт. Відео дня

За словами Ягуна, вся проблема Російської Федерації полягає в тому, що "в них при владі бандформування", яке живе за бандитськими поняттями".

"А звідти там просто так нікого не викидають. Або шукають якесь місце пристосування, або він йде так, як Пригожин - весело і красиво", - резюмував експерт.

Теракти в Росії

Напередодні у Дагестані спалахнули вуличні бої між терористами і поліцією. Озброєні люди відкрили вогонь по синагозі та православному храму в місті Дербент. Пізніше був обстріляний пост ДПС у Махачкалі. Після цього у спецслужбах Росії заявили про ліквідацію п'ятьох терористів.

Згодом у Держдумі країни-терориста заявили, що за терактом у Дагестані стоять Україна і НАТО. Так, на думку депутата Держдуми РФ від Дагестану Абдулхакіма Гаджієва, за терактом можуть стояти спецслужби Альянсу.

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