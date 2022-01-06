Люди залишилися без води, їм доводиться топити сніг.

В Росії жителі міста Копейськ вже дві доби страждають через відсутність водопостачання. Людям доводиться шукати альтернативні джерела води, для цього вони навіть топлять сніг.

Відео з суворими методами виживання без води опублікували в Telegram-каналі Ural Mash.

В одному з районів російського містечка люди залишилися без води й змушені йти на крайні заходи. На відео жінки "варять" сніг і навіть в такій ситуації знаходять сили для гумору. Вони жартували, що готують "святковий замет", бо залишилися без води в День народження.

Повідомляється, що місцевий водоканал обіцяв полагодити порив, через який у людей пропала вода, ще вчора, 5 січня. Однак виникли нові пориви. Тепер воду включать тільки вночі, але навіть тоді вона йде тоненькою цівкою.

Читайте також"Їсть сніг, не дають воду": у РФ кульгавого оленя змушують катати санчата з дітьми (відео)Така проблема з водою для міста не рідкість. Щороку в Копейську прориває труби, тому жителі вже звикли топити сніг, щоб хоч якось вижити без води.

Раніше УНІАН вже повідомляв про інше "сніжне диво" з РФ. В одному з міст була помічена моторошна скульптура зомбі-Снігуроньки зі снігу, яка насмішила мережу.

Вас також можуть зацікавити новини: