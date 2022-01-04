Користувачі жартують, що снігова Снігуронька стане новим мемом 2022 року.

В Росії скульптура Снігуроньки стала новим приводом для жартів в мережі. Снігова фігура почала танути й перетворилася на моторошну статую зомбі.

Про це повідомляє російське видання "Підйом".

Так, росіянин помітив моторошну скульптуру в селі Башкортостану, куди він приїхав в гості до родичів. Снігуронька зі снігу почала танути, через що статуя сильно змінилася.

"Заїхали на площу перед районним будинком культури на ялинку і побачили таке. Ми були здивовані. При цьому адміністрація району знаходиться поруч", - розповів виданню чоловік.

Фото зомбі-Снігуроньки швидко розлетілося в мережі. Користувачі висміяли скульптуру в соціальних мережах і вже відзначили, що вона може стати новим мемом нового 2022 року.

"Нічний кошмар", "Символ минулого року"," яка країна, така і Снігуронька", - жартують коментатори.

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