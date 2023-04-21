Кремлівського рупора розлютило те, що Латвія заборонили святкувати 9 травня.

Топ-пропагандист РФ Володимир Соловйов заявив, що країни Прибалтики теж повинні бути "денацифіковани". Це станеться після того, як "закінчать з Україною", або ж паралельно з нею.

Кремлівського рупора не на жарт розізлило, що Латвія офіційно заборонили святкувати 9 травня. Він заявив, що це рішення прийняли "нацисти", тому їх треба "денацифікувати".

"Ось у чому я точно переконаний, це те, що коли ми закінчимо "денацифікацію" України, нам необхідно зайнятися Прибалтикою. Можливо, не потрібно навіть чекати закінчення "денацифікації" України, бо те, що дозволили собі ці "нацисти", коли вони 9 травня забороняють святкувати...", - завив пропагандист в ефірі своєї програми.

Загарбницькі заяви РФ

Загарбницька риторика стала постійною не тільки для пропагандистів, але й для політиків РФ. Перед цим опальний лідер Чечні Рамзан Кадиров пригрозив Польщі "денацифікацією" після України. Ба більше, він вважає, що "боротися із сатанізмом потрібно у всій Європі".

Як стало відомо згодом, Путін готувався до конфлікту зі ще однією країною. Повномасштабна війна, спровокована Росією, була неминучою через маніакальне бажання російського диктатора Володимира Путіна. Втім жертвою РФ могла стати не тільки Україна, адже Кремль цілком серйозно готувався до військового конфлікту з Японією.

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