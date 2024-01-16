Диктатор зазначив, що більшу увагу треба приділити окупантам, а не зіркам, які влаштували шабаш на скандальному заході.

Російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував скандальну "голу вечірку" Насті Івлєєвої, гостями якої стали всі топові зірки шоубізнесу, зокрема й відомі путіністи.

Як заявив Путін під час зустрічі з головами муніципалітетів, правильні життєві цінності у бійців СВО, а не у напівроздягнених зірок, що веселяться.

"Треба звертати увагу на хлопців, які повертаються із зони СВО. Люди, які наважуються піти туди, проходять це горнило, дуже багато життєвих пріоритетів вибудовуються по-іншому. Тут уже не будеш без штанів на якомусь заході стрибати", - заявив Путін.

"Гола вечірка" Насті Івлєєвої - що відомо

Нагадаємо, що кілька днів тому відома російська блогерка Настя Івлєєва влаштувала в Москві "голу вечірку", на яку покликала відомих путіністів - Миколу Баскова, Анну Асті, Діму Білана, Лоліту та інших.

Варто відзначити, що карма вже почала наздоганяти росіян. Наприклад, Івлєєву можуть посадити за ґрати до п'яти років. Також відомо, що у неї в офісі вже пройшли обшуки. Після цього дівчина вирішила натиснути на жалість і показати свої крокодилячі сльози.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що співачка родом з Черкас Анна Асті (Asti) могла піти на угоду з Кремлем, аби реабілітувати репутацію після участі в "голій вечірці" блогерки Насті Івлєєвої.

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