У тимчасово окупованому місті відзначається дивне "побєдобєсіє".

У тимчасово окупованому місті Бердянськ (Запорізька область) окупанти організували справжні "побєдобєсіє". Раніше ворог пройшовся містом "рейдом".

Так, під звуки гучної музики, не знімаючи форми з Z-ми, солдати РФ організували "русские танцы". Відповідний ролик "гуляє" в соціальній мережі.

У кадрі окупант в натовпі показує щось схоже на чечітку.

Відео дня

З Бердянська днями масово вивезли військових

Нагадаємо, що 9 травня голова Бердянської ОВА Вікторія Галіцина повідомила, що з тимчасово окупованого міста росіяни масово "тікають". Вона згадала про колону автобусів з солдатами і колаборантами.

За даними чиновниці, в рамках "евакуації" ворог прихопив з собою і цивільне населення, проте в істотно меншій кількості. Як відомо, українці окупантам потрібні для реалізації тактики "живого щита".

Вас також можуть зацікавити новини: