За словами Дадаєва, необхідно "нести в народ і в майбутнє наших дітей" культурну спадщину чеченців.

Влада російської Чечні заборонила виконувати швидку музику в республіці. Тепер усі музичні, вокальні та хореографічні твори мають відповідати темпу від 80 до 116 ударів на хвилину, заявив під час розширеної наради міністр культури ЧР Муса Дадаєв.

Як розповіли в Мінкульті республіки, це рішення остаточне й узгоджене з главою Чечні Рамзаном Кадировим, за дорученням якого відомство нині також проводить "величезну роботу щодо відповідності чеченських музичних, вокальних, хореографічних творів чеченському менталітету та музичному ритму виконуваних творів", пише "Грозный информ".

За словами Дадаєва, необхідно "нести в народ і в майбутнє наших дітей" культурну спадщину чеченців: "звичаї, традиції, наші адати, нохчалла - особливості чеченського характеру, до якого входить весь спектр моральних, етичних та етичних норм життя чеченців".

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Глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив членам своєї політичної команди "війну" через російську мову, запідозривши, що їхні діти думають не так, як треба.

Кадиров пообіцяв звільнити всіх чиновників, чиї діти не знають національної "чеченської" мови. Відповідною обіцянкою лідер Чечні відзначився на фіналі конкурсу "Нохчийн меттан говзанча", що відбувся в Грозному.

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