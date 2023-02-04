Кремль може спеціально просувати таку риторику, щоб створити привід для нових репресій.

У Держдумі РФ занепокоїлися активізацією патріотизму серед росіян, які стали висловлювати занадто націоналістичні настрої на тлі поразок у війни з Україною.

Як пише видання The Moscow Times, у Кремлі серйозно побоюються наступу так званого російського "Майдану" з боку патріотів, які розчаровані невдачами військ РФ у війні проти України.

За словами депутата від "Єдиної Росії" Олега Матвейчева, після ослаблення позицій лібералів та комуністів всередині Держдуми єдиною загрозою чинному режиму є "турбопатріотичний майдан". Причому тригером для початку протестів може послужити будь-який привід.

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"В черговий раз трапиться щось типу Ізюму або Балаклії, і чергова істерика, що все, виходимо на вулиці, прибираємо якогось "злодія Шойгу",- сказав він.

Також видання наводить слова політолога Аббаса Галямова. Він вважає, що Кремль може навмисне казати, що у суспільстві присутні "майданні настрої", використовуючи для цього свого кишенькового спікера Матвейчева. Це робиться для того, щоб застосувати нові репресії.

"Звинувачення в майданних настроях в Росії зазвичай передують репресіям. Схоже, що настав час "патріотів". У всякому разі останнє китайське попередження їм послано", - вказав він.

Військовий імідж РФ руйнується

На цей час Кремль намагається реабілітуватися перед суспільством за свої невдачі в Україні та зобразити російського президента Володимира Путіна як компетентного воєначальника.

При цьому в адміністрації Путіна заборонили місцевим ЗМІ та телеканалам цитувати тих, хто висловлює критику щодо армії РФ та рішень Міноборони.

Наразі лідер РФ незадоволений роботою своїх пропагандистів. Нещодавно, слідом за скасуванням новорічної прес-конференції, він вирішив відмовити у зустрічі своїм же "улюбленцям".

Як зазначив російський опозиційний політик, зараз в Росії активізувалося створення приватних армій. Це вказує на підготовку до мафіозної війни за розділ території РФ.

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