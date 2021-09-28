Чоловік почав стрілянину у тварин біля дитячого майданчика.

У Республіці Мордовія (РФ) чоловік влаштував стрілянину по кішках у дворі житлового багатоквартирного будинку.

Відео події з'явилося в місцевих соціальних мережах, його зняли очевидці.

На кадрах видно, як людина біля автомобіля з відкритим багажником тримає в руках щось, схоже на рушницю або гвинтівку, і стріляє, коли повз саме пробігає кішка. При цьому за кілька метрів від стрілка біжать ще й діти - за даними місцевих пабліків, усе відбувалося неподалік від дитячого майданчика.

У прес-службі Міністерства внутрішніх справ у Республіці Мордовія повідомили, що з'ясували особу того, хто стріляв.

"26 вересня в соціальних мережах було опубліковано відеозапис, на якому видно, як чоловік з невстановленого предмета робить постріли в домашніх тварин у дворі багатоквартирного будинку, розташованого по вулиці Єсеніна в Ковилкіні. Зараз співробітниками поліції встановлено особу зазначеного чоловіка, 1978 року народження", - йдеться в повідомленні.

Російські правоохоронці проводять перевірку.

Раніше в Одеській області чоловік застрелив сусідського собаку. Стрілець дорікав господареві в тому, що його пес нібито небезпечний для оточуючих. При цьому в поліцію зі скаргами на собаку місцеві жителі не зверталися.

А на Рівненщині судитимуть чоловіка, який стріляв у двох безпритульних цуценят. Одна з тварин загинула.

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Автор: Катерина Комолова